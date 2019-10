Conheça os eventos que irão subir ao palco da Fnac Madeira

A Fnac Madeira tem uma agenda recheada de eventos para os próximos dias. A ‘maratona’ começa na sexta-feira, dia 25 de Outubro, com uma exposição de fotografia, intitulada ‘Masdeira: Final Século XIX’, sendo as imagens de Charles F. Raleigh Blandy.

Charles F. Raleigh Blandy foi engenheiro naval, pintor e fotografo. Viveu grande parte da sua vida na Quinta do Revoredo em Santa Cruz. As imagens foram recolhidas no espólio da família Blandy, no acervo de Roberto Joaquim e de uma doadora anónima. Esta é uma parceria com a Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo.

No sábado, pelas 15 horas, recebe o lançamento do livro ‘Mandalas Energéticas’, de Fernanda Gonçalves e Mireya Ramirez.

Esta é um obra de espiritualidade original e inovador, que ensina a interpretar o significado de cada uma das 36 mandalas desenhadas pelas autoras.

Nesse dia, pelas 17 horas, acolhe também um evento infantil de demonstração de danças através da Danceflavourz - Escola das Artes Performativas.

No domingo, pelas 17 horas, sobe ao palco Bernardo Baptista que irá interpretar ‘covers’, com uma sonoridade muito própria.

Ainda nesse dia, pelas 17h15, serão entregues prémios referentes à Maratona Fotográfica FNAC Madeira 2019.

Já na terça-feira, pelas 19 horas, realiza-se uma sessão do grupo Funchal Agora Speakers, que contará com a participação especial de Isabel Silva