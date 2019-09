Confira o mais recente projecto de design de interiores de Nini Andrade no Brasil

A premiada designer madeirense Nini Andrade Silva inspirou-se na alma brasileira para criar o projecto de interiores do hotel W Residences, em São Paulo (Brasil).

Nini Anadrade Silva nasceu no Funchal, formou-se em design no Institute of Visual Arts, Design e Marketing (IADE), em Lisboa, e prosseguiu a sua formação académica e experiência profissional no estrangeiro. Do seu currículo fazem parte cidades/ países como Nova York, Londres, Paris, África do Sul e Dinamarca, onde conquistou reconhecimento internacional.

Agora, associa o nome de Portugal e da Madeira a um dos hotéis mais icónicos do mundo. Veja o vídeo para conferir o resultado final.