Concerto ‘Por Terras do Zeca’ para ouvir este sábado na Feira do Livro

No dia 1 de Junho, pelas 20 horas, decorrerá no palco da Avenida Arriaga um concerto centralizado na figura de Zeca Afonso

‘Por Terras do Zeca’ é um trabalho de tributo à obra de Zeca Afonso, quer como compositor, quer como poeta. As interpretações são em vários formatos, desde o solo, ao dueto e quarteto. Assim, será apresentado um espectáculo diversificado, rico, com as suas composições mais conhecidas como ‘Verdes são os campos’, ‘Que amor não me engana’, ‘Índios da meia-praia’, ‘Venham mais cinco’, que fazem parte integrante do CD ‘Por Terras do Zeca’, que surgem aqui revestidas de novos arranjos, a temas originais baseados na sua figura, bem como outras composições menos conhecidas do público, como são por exemplo ‘Papuça’, ‘Lá no Xepangara’ e ‘Ali está o rio’.

No concerto no Funchal o grupo será composto pelas cantoras como Filipa Pais e Maria Anadon, acompanhados por conceituados músicos como Luís Pinto, Armindo Neves e Paolo Massamatici. Os arranjos e direcção musical são de Davide Zaccaria.