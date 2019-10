Centro de Estudos de História do Atlântico acolhe Congresso das Mobilidades

O Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira recebe, a 14 e 15 de Novembro, o Congresso das Mobilidades, uma iniciativa da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

Neste encontro conjunto entre o CEHA e a Universidade de Lisboa pretende-se reunir investigadores com trabalhos sobre as migrações e dinâmicas das comunidades Luso-descendentes na Guiana, Caraíbas e Havai, e ainda ter um espaço de palavra e visibilidade para os que se assim se identificam e estão interessados nos trajectos familiares, genealogia, memória e tradições.

O Congresso que tem por título ‘Madeira Hawaii e Caribe’ irá analisar a história de madeirenses e açorianos que a partir de 1835 atravessaram o mar para trabalhar nas plantações de açúcar na Guiana colonial britânica e vizinhanças e, desde 1878, no Havai. A influência que estas comunidades tiveram em várias ilhas das Caraíbas e o seu contributo será tema abordar no Congresso de entrada livre.

Mas Novembro tem muito mais para oferecer em termos culturais.

Em matéria de exposições, no MUDAS continua patente ao público e até 20 de Janeiro de 2020 ‘¿De que casa eres? Los niños de Rusia. Episodios de un cotidiano #2’ de Ana Pérez-Quiroga – o produto de uma “pesquisa e materialização artística sobre um fenómeno sociopolítico da história de Espanha: o exílio de 2895 crianças republicanas na União Soviética, devido à Guerra Civil Espanhola, assim como a exposição até 31 de Dezembro, ‘Horizontes’ de Jorge Martins - trata-se da sua primeira exposição individual na Madeira, integrada nas comemorações dos 600 Anos da Madeira e do Porto Santo, composta por pintura e desenho; o Museu de Fotografia da Madeira, com a exposição ‘Imagens Nómadas 1860-1940. Fotografia e Viagem’ - cerca de 100 imagens em diversos suportes e formatos, 6 álbuns fotográficos, postais ilustrados e folhetos de divulgação, contam a história das técnicas de registo no âmbito de explorações cientificas, do turismo e da evolução da própria fotografia, onde o Atelier Vicente´s conquistou um lugar cimeiro a nível nacional e internacional; o ABM, Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira apresenta até 30 de Novembro, na Sala de Leitura Geral, a mostra bibliográfica destinada a assinalar o centenário do nascimento da escritora Sophia Mello Breyner Andresen; no Parque Temático de Santana e de 5 de Novembro a 31 de Janeiro, a exposição itinerante do Museu Etnográfico da Madeira ( MEM) ‘Artefactos Pirotécnicos: O Fogo Preso’.

O MEM acolhe ainda, entre 19 e 21 de Novembro, as Jornadas Culturais, uma iniciativa da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares com várias actividades, desde workshop, palestras, partilhas de conhecimentos e um “estendal” solidário, actividades estas dedicadas ao público mais jovem.