Cais do Carvão dedica concertos ao cinema no sábado

A Câmara Municipal do Funchal prossegue, este sábado, dia 26 de Outubro, com a dinamização do programa cultural anual definido para o Cais do Carvão. Um espaço que acolhe concertos gratuitos todos os meses, sendo que, este sábado, o tema será o ‘Cinema no Cais’.

O início dos espectáculos musicais está marcado para as 18 horas, com a actuação Miguel Pires Trio, seguindo-se a Orquestra do Ponteado. Caberá aos Shortcutz Funchal encerrar a noite que se dedica à interpretação das bandas sonoras de filmes dentro de vários géneros e estilos.

Miguel Pires Trio é uma formação intimista do pianista e cantor madeirense Miguel Pires e caracteriza-se por apresentar um repertório cheio de grandes sucessos do pop/ rock internacional, com arranjos adequados à formação piano, baixo e bateria.

A Orquestra do Ponteado, projecto inserido na Associação Musical e Cultural ‘Xarabanda’ que visa promover e valorizar a prática dos cordofones madeirenses (machete, braguinha, rajão e viola d’arame), vão interpretar um repertório que combina o orgulho da tradição e os hits cinematográficos.

O final da noite estará a cargo do Shortcutz Funchal, que pretende ser uma autêntica revolução urbana de ideias, projectos e pessoas na área das curtas-metragens.