Banda Municipal do Funchal adia Concerto do 170º Aniversário

Em linha com as directrizes do Governo Regional, o qual recomenda a suspensão de todos os eventos nas diversas áreas previstos para Março e Abril, a Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses decidiu adiar o concerto do seu 170º Aniversário, marcado para o próximo dia 28 de Março, no Centro de Congressos da Madeira, com a participação especial do Coro de Câmara da Madeira e do Tiago Sena Silva.

A nova data do espectáculo está “ainda por definir”.

De acordo com a informação constante na página de Facebook oficial da banda, é possível reaver o valor dos bilhetes já adquiridos. “Pedimos que quem tenha comprado bilhete, entre em contacto connosco”, esclarecem os Artistas Funchalenses.