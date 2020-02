O Teatro Municipal Baltazar Dias realiza, no próximo dia 4 de Março, pelas 18 horas, mais uma sessão das ‘Conferências do Teatro, Madeira de A a Z’.

As conferências estarão a cargo de Isabel Paulina, com o tema ‘Património Arqueológico de Machico... Uma Herança com 600 anos’ e de Mafalda Freitas que abordará a ‘Estação de Biologia Marinha do Funchal: 20 anos a contribuir para a divulgação da Biodiversidade Marinha da Madeira’.