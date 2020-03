‘Autobiografia Autorizada’ leva actor brasileiro Paulo Betti ao ‘Baltazar Dias’

‘Autobiografia Autorizada’ estará em cena, no dia 14 de Março, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Este espectáculo, que marca as comemorações dos 40 anos de carreira do actor brasileiro Paulo Betti, foi construído pelo próprio artista, que se inspirou nos textos escritos durante a adolescência e também nos artigos que escreveu para o ‘Jornal Cruzeiro do Sul, de Soracaba, cidade onde foi criado.

Este monólogo, que recebeu indicação para o prémio ‘Shell’ de melhor texto de 2015 e finalista do ‘Prémio Faz Diferença’ (‘O Globo’), é dirigido pelo próprio e por Rafael Ponzi. O texto é também da autoria do conhecido actor brasileiro.

Os bilhetes para o espectáculo custam 7 euros.