ART’Camacha começou na passada sexta-feira e continua com vários momentos de animação

A 30.ª edição do Festival ART’Camacha arrancou esta sexta-feira e continua com vários momentos de animação.

Hoje, pelas 22 horas, inicia-se uma das grandes apostas de palco, com Miguel Pires e o seu tributo a Elton John.

Pelas 23h30, acontece um momento alto do festival, com o Teatro Experimental da Camacha a apresentar ‘Quem quer casar c’um Camacheiro?’.

Para finalizar este dia, a selecção musical estará a cargo do DJ Oxy.

Amanhã, domingo, a noite está reservada ao fado, sendo que, pelas 21h30, sobe ao palco o Grupo de Fados da Camacha e o Fado das Quinas.

Antes, realiza-se uma conferência e apresentação de uma obra literária.

No palco, a tarde é diversificada, com danças do ‘Mini CCN’ e ‘Power Dance’, depois a ‘Dança Sénior da CPC’, as vozes do ‘COro EB1PE Santo Condestável’ e o folclore do Grupo de Romarias Antigas do Rochão.

A terminar a tarde, realiza-se o tradicional e incontornável despique, com vários tocadores

Recorde-se que, na sexta-feira, ocorreu a assinatura do protocolo entre a Casa do Povo da Camacha e a Federação Portuguesa de Clubes UNESCO, com a presença de Aires Carvalho, Presidente da Federação Portuguesa de Centros e Clubes UNESCO e de Anna-Paula Ormeche, responsável pela rede Portuguesa de Clubes UNESCO.

Este foi, como dito pelo Presidente da Casa do Povo da Camacha, um desafio mas também um ponto de partida, para que efectivamente possa ser criado um Clube UNESCO, com foco na cidadania, de forma a defender todo o património da vila da Camacha, desta que é “a nossa génese e a nossa alma”.

Logo após as entidades oficiais subiram ao palco, para a sessão de abertura, destaque para a forma emotiva como o Presidente da Casa do Povo realçou a grandeza do festival pela dinamização cultural contínua dos grupos da Camacha e o reforço em 50% do apoio financeiro ao evento anunciado pelo secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.

A finalizar a cerimónia, a Casa do Povo homenageou a equipa de futebol sub-10 pela conquista do Torneio Braga Cup e as Júniores de andebol pelo vitória no Torneio Internacional da Maia, ambas da Associação Desportiva da Camacha. A nível individual, o lançador de martelo Décio Andrade, Campeão Regional e Nacional, para além de Campeão Universitário nos Estados Unidos.

Quanto à música, a Banda Paroquial de São Lourenço marcou início das comemorações do 46.º aniversário com concerto, mostrando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em repertório variado.

Em seguida, uma vez mais com a ‘prata da casa’, subiu ao palco Márcio Amaro, artista camacheiro que tem vindo a partilhar a sua voz pela diáspora e que nesta noite apresentou o seu mais recente tema ‘Um Lugar para Nós’ com a participação de Diana Quintal.

Também oriundos da Camacha, seguiram-se os ‘Forgotten Roads’, projecto de originais com uma sonoridade de elevada qualidade e muita criatividade. O primeiro dia de festival culminou com a selecção musical de DJ AzZ.