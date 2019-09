Alunos do Externato Adventista do Funchal celebram Dia Mundial do Idoso e da Música

Os alunos do Externato Adventista do Funchal celebram o Dia Mundial do Idoso e da Música através de um programa musical, que se realiza amanhã, pelas 10h30.

Neste sentido, e reconhecendo a importância e os benefícios que as relações intergeracionais apresentam, para concerto musical estão convidadas várias instituições, lares, centros dia, da cidade do Funchal, que estarão a assistir.

O espectáculo musical será no auditório do Jardim Municipal do Funchal, estando aberto a toda a comunidade, em especial os mais idosos.

Este evento tem como objectivo promover uma visão mais positiva da terceira idade, por meio de experiências de integração entre gerações.

“Pretendemos proporcionar aos nossos alunos uma educação integral, alicerçada nos pilares educativos do conhecimento, do amor e do serviço, da partilha de experiências com os mais velhos”, diz através de uma nota de imprensa.