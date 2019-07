‘A Pulga Atrás da Orelha’ encerra temporada artística do Baltazar Dias

‘A Pulga Atrás da Orelha’, de Georges Feydeau, é o novo espectáculo criado pelo Teatro Feiticeiro do Norte e que estará em cena no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias nos próximos dias 16, 17, 18, 21, 23, 24 e 25 de Julho.

Esta é uma coprodução da Câmara Municipal do Funchal, Teatro Municipal Baltazar Dias e Teatro Feiticeiro do Norte – Associação Cultural, que junta um elenco composto por 15 actores no espectáculo que irá encerrar a temporada artística 2018/2019.

O elenco é composto por 13 artistas regionais formados em teatro, nomeadamente: Élvio Camacho, Paula Erra, Rúben Silva, Sara Mendes, João Gouveia, Isabel Martins, Hugo Andrade, Filipe Luz, Patrícia Perneta, Duarte Rodrigues, Dina de Vasconcelos, André Rodrigues e Afonso Moniz. De Portugal Continental chegam duas caras bem conhecidas do grande público, João Pedreiro e Thaiane Anjos, que recentemente integraram o elenco de ‘Valor da Vida’, novela da TVI.

‘A Pulga Atrás da Orelha’ é um clássico intemporal, que estreou a 2 de Março de 1907, no Theatre des Nouveautés. “É uma comédia tradicional, popular, leve (diz-se) e com todas as características do vaudeville, voz do povo”, realça uma nota do Teatro.

A história é centrada em Raimunda Chandebise que crê que o seu marido Victor Chandebise está a traí-la e resolve testá-lo pedindo à sua amiga Luciana Homénidès dé Histangua para lhe escrever uma carta anónima a marcar um encontro no Hotel Amor Perfeito, um bordel. Se ele aparecer, é confirmada a infidelidade.

A carta cai nas mãos do marido da amiga, que reconhece a caligrafia da esposa.... Para piorar, os empregados dos Chandebise, os amigos da família, os funcionários do hotel e outros tantos colocam mais lenha na fogueira.

Os ingressos para este espectáculo têm um custo de 8 euros, com descontos para maiores de 65 anos, estudantes e artistas. As sessões decorrem de 16 a 18 de Julho às 21 horas, dia 21 de Julho às 16 horas e de 23 a 25 de Julho às 21 horas.