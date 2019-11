3 propostas no roteiro desta quinta-feira, 21 de Novembro

A Câmara Municipal do Funchal recebe hoje, às 18 horas, o concerto de abertura I Festival de Guitarras Alírio Diaz realizado pela primeira vez na Madeira, inserido no projecto Erasmus + ‘Social Cohesion give a hand became a friend’.

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe ao início da noite - 19 horas - a segunda sessão do Festival Internacional de Vídeo Arte ‘ IMAGE PLAY, uma iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e que junta na cidade, diversas obras e artistas de renome n área do Vídeo Arte.

Arranca hoje na Ponta do Sol, o Festival Travessuras Culturais. A inauguração está marcada para as 20h30, na Capela de São Sebastião, e contra com a presença do secretário Regional de Cultura, Eduardo Jesus.

Ao longo de quatro dias, de 21 a 24 de Novembro, o programa do evento será preenchido por dança, música, teatro-forum, workshops, exposições e cinema, para além de Banda Desenhada e Bossa Nova que complementam a oferta cultural.

O Festival arranca com um workshop de dança pela companhia Ladainha. Segue-se, às 20h30, a abertura da Exposição sobre Bossa Nova e uma homenagem a João Gilberto, no Largo do Pelourinho, na Ponta do Sol. Em simultâneo, a Capela de São Sebastião recebe a Exposição ‘Como se faz uma Banda Desenhada’.