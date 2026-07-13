Sunset Wine Dinner leva harmonização de vinhos ao Enseada Food and Drinks

O Enseada Food and Drinks prepara-se para receber uma experiência vínica de excelência que promete conquistar os apreciadores de gastronomia e de grandes vinhos. No próximo 18 de Julho, às 19h00, o restaurante promove o Sunset Wine Dinner, um jantar de degustação de quatro pratos harmonizados com quatro vinhos portugueses, numa iniciativa realizada em parceria com J. Alberto & Filhos e Quinta da Lapa.

Este evento promete uma viagem pelos sabores da gastronomia contemporânea e pela riqueza da produção vinícola nacional. A apresentação e harmonização dos diferentes momentos da refeição ficará a cargo do Eng.º Jorge Ventura, representante da Quinta da Lapa, um dos parceiros deste evento, que acompanhará os participantes ao longo da noite, partilhando a história, as características e as particularidades de cada vinho servido.

O menu foi concebido para criar um diálogo entre cozinha e enologia, começando com um crocante de camarão com queijo de cabra, nozes caramelizadas e rebentos de alface, harmonizado com Quinta da Lapa Selection Rosé. Segue-se um lombo de bacalhau confececionado em baixa temperatura, com crosta de broa e ervas, acompanhado por puré trufado de grão-de-bico, servido com Quinta da Lapa Chardonnay.

O prato de carne apresenta um medalhão de novilho em crosta de ervas finas e pistáchio, acompanhado por batata gratinada e espargos, harmonizado com Quinta da Lapa Merlot. Para terminar, será servido um delicado tartelete de amêndoa e noz caramelizada, acompanhado por uma quenelle de mascarpone e raspa de laranja, complementado por um Madeira Barbeito Bual 5 Anos. A experiência encerra com petit fours e café ou chá.

Com um número limitado de lugares, o Sunset Wine Dinner dirige-se a um público que valoriza experiências gastronómicas diferenciadoras, onde a qualidade dos produtos, a excelência do serviço e o conhecimento vínico se unem num ambiente intimista e elegante.

O Sunset Wine Dinner terá um valor de 50 euros por pessoa, incluindo o menu completo de quatro pratos e respectivas harmonizações vínicas.

Situado no 1.º piso do Clube Naval do Funchal, com uma vista privilegiada sobre o Atlântico e entrada independente, o Enseada Food and Drinks tem vindo a afirmar-se como um dos espaços gastronómicos de referência na Madeira. A sua proposta combina uma cozinha contemporânea, cocktails de assinatura, uma carta de vinhos cuidadosamente selecionada e um ambiente descontraído, mas sofisticado, aberto tanto a sócios do Clube Naval de Funchal como a visitantes.

Aberto de terça-feira a sábado, das 18h00 às 23h00, o restaurante proporciona uma experiência que vai muito além da refeição, conjugando gastronomia, serviço personalizado e uma localização privilegiada junto ao mar.

Enseada Food and Drinks

Clube Naval do Funchal, 1.º andar

Terça-feira a sábado, 18h às 23h

Reservas e redes sociais:

+351 939 234 156

linktr.ee/enseada_food_drinks