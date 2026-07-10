Tributo a Buena Vista Social Club traz ritmo cubano ao Capoeira Lounge
Prepare-se para uma noite de nostalgia e mergulhe nas tradições e história de Cuba, ao som dos maiores clássicos reinterpretados por esta banda tributo. O concerto começa às 20:30 e a entrada é livre.
O ciclo de concertos de Verão no Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, dá palco a bandas locais em registo de tributo ao vivo. Junte-se a nós nos serões mais animados desta estação.
Próximos concertos:
- Tributo a Buena Vista Social Club - Quinta-feira, 16 de Julho, a partir 20:30
- Tributo a Bee Gees – Quinta-feira, 23 de Julho, a partir das 21:00
Capoeira Lounge Bar
Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido, piso -2