Jerdy Schouten desfalca Países Baixos com rotura ligamentar num joelho

O médio Jerdy Schouten vai desfalcar a seleção dos Países Baixos no Mundial2026 de futebol, após ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo pelo PSV Eindhoven, anunciaram hoje os recém-tricampeões neerlandeses.

"Quando aconteceu, senti imediatamente que algo estava errado. Ainda havia uma réstia de esperança de que não fosse tão grave, mas, infelizmente, não foi o caso", referiu o capitão dos 'boeren', citado pelos meios oficiais do clube, que conquistou hoje o campeonato pela 27.ª vez.

Schouten, de 29 anos, lesionou-se na segunda parte da vitória do PSV na receção ao Utrecht (4-3), no sábado, e foi submetido a exames médicos complementares nas horas posteriores ao jogo da 29.ª jornada da Eredivisie, confirmando a necessidade de intervenção cirúrgica ao joelho.

O clube não pormenorizou o tempo de recuperação, mas, de acordo com a imprensa local, o médio deverá enfrentar uma paragem superior a seis meses, pelo que estará ausente da fase final do Campeonato do Mundo.

Habitual convocado dos Países Baixos nos últimos dois anos, Jerdy Schouten participou nos recentes duelos particulares com Noruega (2-1), como suplente utilizado, em 27 de março, e diante do Equador (1-1), a tempo inteiro, quatro dias depois, na preparação para o Mundial2026.

O médio contabiliza 17 internacionalizações e somou seis titularidades em outras tantas possíveis no Euro2024, na Alemanha, ajudando os neerlandeses a chegarem às meias-finais pela primeira vez em 20 anos.

Depois de 40 jogos, um golo e duas assistências na terceira época pelo PSV, Schouten fica impedido de se estrear na principal prova internacional de seleções, na qual os Países Baixos, finalistas vencidos em 1974, 1978 e 2010, defrontarão Japão, Suécia e Tunísia no Grupo F.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.

O PSV já não conquistava três títulos de campeão neerlandês consecutivos desde 2007/08 e beneficiou do empate do perseguidor Feyenoord em Volendam (0-0), na 29.ª jornada da Eredivisie, tornando-se o vencedor mais precoce em 70 edições, numa altura em que restam cinco encontros.