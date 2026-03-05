Painéis ripados resistentes à humidade para interior e exterior

A Casa Santo António apresenta esta semana uma novidade no mercado regional. Falamos dos painéis ripados de madeira com resistência à humidade, tanto para interiores como para exteriores.

Para ambientes com exposição à água ou alta condensação, os painéis ripados produzidos em materiais sintéticos são as opções mais indicadas, pois não empenam, não ganham mofo e mantêm a estética da madeira sem os riscos de deterioração do material natural.

Além desta grande mais-valia, estes painéis reduzem o ruído e contribuem para ambientes mais aconchegantes. A instalação é rápida e simples, tornando-os perfeitos para renovar qualquer ambiente sem grandes obras.

Podem ser usados em paredes, divisórias, móveis ou como base para televisões, escondendo fios e tomadas. Incorporar iluminação ao painel ripado é também uma outra solução que valoriza ainda mais o elemento na decoração. Fitas de LED podem ser aplicadas por trás das ripas ou nas bordas do painel, criando efeitos de luz indireta que destacam a textura da madeira e tornam o ambiente mais acolhedor.

Com esta novidade, a Casa Santo António disponibiliza agora este produto que junta resistência à humidade, conforto acústico e versatilidade, oferecendo uma solução completa e inovadora para transformar qualquer espaço num ambiente moderno e funcional.

A Casa Santo António dispõe deste produto em várias tonalidades, consoante a sua preferência. Por isso, se procura um produto que, além de ter ripado acústico, tem também ripado anti-humidade para interior e exterior, os painéis ripados da Casa Santo António são a escolha ideal para transformar qualquer espaço num ambiente moderno e livre de complicações.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

