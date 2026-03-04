Telescópio Levenhuk New Skyline PRO 12": uma janela para o universo profundo

O Levenhuk New Skyline PRO 12" é um telescópio astronómico de alto desempenho concebido para observadores exigentes e entusiastas da astronomia que desejam explorar o céu com grande nível de detalhe. Equipado com uma montagem ‘Dobsoniana’ manual, este instrumento combina potência óptica com facilidade de utilização, tornando-se uma excelente escolha tanto para astrónomos amadores avançados como para utilizadores que procuram um equipamento robusto para observação do espaço profundo.

Com uma impressionante abertura de 304 mm e uma distância focal de 1525 mm, este telescópio permite captar uma enorme quantidade de luz, revelando objectos celestes distantes com grande nitidez. As suas ópticas são fabricadas em vidro BK-7 de alta qualidade, garantindo imagens claras, bem definidas e com cores naturais.

O sistema óptico incorpora um espelho primário parabólico, um elemento essencial para eliminar a aberração esférica. Este design concentra toda a luz recebida num único ponto focal, permitindo obter imagens extremamente nítidas e fiéis, mesmo em ampliações elevadas. Graças a esta configuração, o telescópio é especialmente eficaz na observação de objectos muito distantes, como nebulosas, galáxias e enxames estelares.

Tanto o espelho primário como o secundário possuem revestimento de alumínio de alta reflectividade (92–95%), o que aumenta significativamente a eficiência na recolha de luz. Este tratamento permite observar objectos ténues do céu profundo e distinguir mais facilmente detalhes nas superfícies e atmosferas de corpos celestes relativamente próximos da Terra.

O Levenhuk New Skyline PRO 12" oferece uma ampliação útil máxima de 600x. O conjunto inclui duas oculares Plössl de 10 mm e 25 mm (1,25"), que proporcionam ampliações de 153x e 61x, ideais para diferentes tipos de observação astronómica.

O telescópio está equipado com um focador de cremalheira de dupla velocidade de 2", acompanhado por um adaptador para acessórios de 1,25", permitindo grande versatilidade na utilização de diferentes oculares e acessórios. Esta flexibilidade possibilita adaptar o equipamento a cada sessão de observação.

Para facilitar a localização dos objetos no céu, o telescópio inclui também um buscador óptico 8x40. O sistema integra ainda uma ventoinha de arrefecimento do espelho primário, alimentada por 8 pilhas AA (não incluídas), que ajuda a estabilizar rapidamente a temperatura do espelho e a melhorar a qualidade das observações.

Este telescópio é capaz de revelar milhares de galáxias, nebulosas e enxames estelares, permitindo explorar inúmeros objectos do catálogo NGC. Também oferece observações detalhadas de corpos do Sistema Solar, possibilitando acompanhar formações lunares com cerca de 1,5 km de dimensão, estudar a dinâmica atmosfera de Júpiter ou observar a estrutura dos anéis de Saturno.

Montado numa base Dobsoniana em madeira, o sistema proporciona uma experiência de utilização intuitiva e estável. O movimento manual é suave e preciso, permitindo apontar facilmente para diferentes regiões do céu.

O Levenhuk New Skyline PRO 12" representa uma porta de entrada para o universo profundo, combinando grande capacidade ótica, construção robusta e facilidade de utilização. É um instrumento ideal para quem deseja transformar qualquer local num verdadeiro observatório astronómico.

