Depois da Gala Michelin

A gastronomia madeirense voltou a ocupar um lugar de destaque no panorama nacional com a realização, da gala do Guia Michelin Portugal 2026. Este facto é relevante pois não se trata apenas de uma cerimónia mediática, mas de um reconhecimento da qualidade da nossa restauração, da criatividade dos chefs e da riqueza dos produtos locais que dão identidade à nossa cozinha.

Eventos desta natureza têm um efeito multiplicador importante. Projetam a Madeira internacionalmente como destino gastronómico e ajudam a valorizar aquilo que de mais autêntico temos: os produtos da nossa terra. Do peixe aos vinhos e das frutas aos vegetais cultivados em pequenas explorações agrícolas, a gastronomia madeirense depende profundamente do trabalho de produtores locais. Quando um restaurante aposta em ingredientes regionais, está também a apoiar diretamente agricultores, pescadores e pequenos fornecedores que mantêm viva uma parte essencial da economia e da cultura da ilha.

Esta ligação entre gastronomia, território e produção local merece ser incentivada. Num tempo em que os destinos turísticos competem globalmente, a autenticidade tornou-se um fator diferenciador. A Madeira tem aqui uma vantagem clara: uma cozinha com identidade própria e produtos de qualidade reconhecida.

No entanto, enquanto celebramos esta projeção internacional, importa também olhar para o outro lado da realidade que sustenta este sucesso. O setor da hotelaria e da restauração continua a enfrentar desafios estruturais, em particular no que diz respeito às condições de trabalho. Apesar do crescimento do turismo e dos resultados positivos apresentados por muitos grupos do setor, nem sempre esse dinamismo se traduz numa melhoria proporcional da vida de quem trabalha diariamente para garantir a qualidade do serviço.

Salários baixos, horários exigentes e situações de precariedade continuam a fazer parte da experiência de muitos trabalhadores da restauração e da hotelaria. São profissionais que sabem bem acolher os visitantes e ajudam a construir a reputação da Madeira como destino de excelência.

Se queremos que o sucesso gastronómico da região seja sustentável, é importante que os benefícios deste crescimento sejam partilhados de forma mais equilibrada ao longo de toda a cadeia. Valorizar a gastronomia madeirense implica valorizar também as pessoas que a tornam possível.

Celebrar conquistas como a realização da gala Michelin na Madeira é justo e merecido. Mas o verdadeiro sinal de maturidade do setor é garantir que o prestígio internacional da nossa cozinha caminha lado a lado com uma maior valorização de todos os que, nos bastidores, contribuem para que esta história de sucesso continue a ser escrita.