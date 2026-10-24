Sindicato ameaça convocar greves na Volkswagen na Alemanha a partir de Janeiro

O sindicato IG Metall ameaça com uma greve entre os trabalhadores do Grupo Volkswagen na Alemanha a partir de janeiro, caso a empresa não recue no plano de renegociar os acordos coletivos.

"Não procuramos o conflito, mas estamos preparados", afirmou hoje o sindicato aos meios de comunicação locais na Alemanha, face à possibilidade de iniciar greves ou outras ações sindicais assim que o período obrigatório de paz laboral terminar, em 31 de dezembro.

O sindicato afirmou que a Volkswagen notificou a rescisão de 10 dos 13 acordos coletivos no final do ano.

Esta medida voltaria a colocar em cima da mesa de negociações questões como os salários, a jornada de trabalho, os bónus e as regras de contratação.

Desta forma, o IG Metall deu até ao final do mês para que a Volkswagen recue na decisão. Se a empresa se recusar, o sindicato advertiu que organizará greves e outras formas de ação sindical depois do período obrigatório de paz laboral.

O confronto surge quando o presidente executivo (CEO), Oliver Blume, avançou com um plano de reestruturação, cortando postos de trabalho, reduzindo os custos das fábricas e a burocracia na Alemanha, ao mesmo tempo que se liberta liquidez para investir em carros elétricos, 'software' e tecnologia de condução autónoma.

O sindicato pretende que as negociações formais tenham início em 24 de novembro, antes do prazo-limite de 03 de dezembro, e afirmou que as conversações deveriam começar nas fábricas cujas perspetivas a longo prazo são incertas, segundo a Bloomberg.

Na última semana, soube-se que a Volkswagen propôs um congelamento salarial na Alemanha até 2030, com os salários fixados nos níveis de 2026.