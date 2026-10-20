Albuquerque aponta agora 2027 para ligação Quebradas–Amparo

A ligação rodoviária entre as Quebradas e o Amparo, no Funchal, poderá ficar concluída apenas no final de 2027. A previsão foi avançada esta terça-feira por Miguel Albuquerque, que reafirmou a intenção do Governo Regional em construir um conjunto de túneis para criar um novo atravessamento da cidade, com prolongamento até ao Caniço.

Questionado sobre a conclusão da intervenção e o início das obras seguintes, o presidente do Executivo admitiu não ter presente o calendário exacto, mas apontou o final do próximo ano como horizonte para a conclusão da ligação.

A ideia é, ao longo do tempo e consoante as disponibilidades financeiras, e também na renegociação das PPP, termos um novo atravessamento horizontal da cidade do Funchal até ao Caniço.

Your browser does not support the audio element. Declarações de Miguel Albuquerque

A nova previsão representa um adiamento face ao prazo inicialmente anunciado pelo Governo Regional. Em Setembro de 2024, durante uma visita à empreitada, Miguel Albuquerque apontava o final de 2025 para a conclusão do túnel, integrado num investimento de aproximadamente 23 milhões de euros.

O governante indicou agora que foi aberto um concurso para uma nova fase da intervenção, reiterando que o projecto faz parte de uma estratégia mais ampla de reorganização da circulação rodoviária no Funchal.

Declarações foram proferidas à margem da visita à empresa SafeAway.

A intenção passa por criar uma alternativa à via rápida, que, segundo Albuquerque, está actualmente a ser utilizada por muitos automobilistas para deslocações entre diferentes freguesias da própria cidade. "Está a ser utilizada neste momento a chamada via rápida para fazer o atravessamento horizontal da cidade. A função da via rápida não é essa."

"Vamos fazer um conjunto de túneis para atravessar novamente a cidade", explicou, defendendo uma solução que permita distribuir o trânsito pelas diferentes zonas urbanas, sem obrigar os condutores a recorrer à via rápida.

A ideia é, ao longo do tempo e consoante as disponibilidades financeiras, e também na renegociação das PPP, termos um novo atravessamento horizontal da cidade do Funchal até ao Caniço.

O presidente do Governo considera que esta infra-estrutura deverá contribuir para melhorar a circulação entre São Martinho, Santa Luzia e São Gonçalo, com o objectivo de prolongar futuramente a ligação até ao Caniço.

A concretização das diferentes fases ficará dependente das disponibilidades financeiras e, segundo Albuquerque, também da renegociação das parcerias público-privadas rodoviárias.

A ligação actualmente em construção assume igualmente importância para os acessos ao futuro Hospital Central e Universitário da Madeira. O projecto prevê uma articulação com uma grande rotunda, destinada a melhorar a distribuição do trânsito naquela zona da cidade.