Relâmpagos (autores e livros, estes editores e STP único país do mundo Reserva da Biosfera da UNESCO)

“Mudar de Paradigma: Autenticidade Africana - Entre Filosofia e Geopolítica” (Rosa de Porcelana Editora), de Filomeno Lopes, é o 114º livro do nosso catálogo de publicações, sendo 7ª edição da Coleção Educação Sem Fronteiras, sob a curadoria da Profa. Clara Silva (Universidade de Florença). A previsão do lançamento deste livro aponta-se para o próximo mês de novembro em Roma.

O lançamento do livro “Em Nome da Razão Futura: radiografias, testemunhos e correspondências” (Rosa de Porcelana Editora), de Silvino da Luz, no passado dia 25 de setembro, foi um grande sucesso. As apresentações de Carlos Reis e de António Correia e Silva configuraram uma verdadeira fortuna crítica da obra. A Sala 2, da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a transbordar-se, tamanho o interesse público por esta obra oportuna, transcendente e necessária.

Estão já anunciados os lançamentos/ apresentações do livro “Humbertona: a vida, o tempo e o modo” (Rosa de Porcelana Editora), de Fátima Bettencourt. No dia 14 de outubro, no Auditório do Banco Interatlântico, cidade do Mindelo, com apresentações de Manuel Faustino e Vera Duarte. No dia 16, ao CNAD - Centro Nacional de Arte. Artesanato e Design, cidade do Mindelo, com apresentações de Luís Fonseca e Maria Miguel Estrela.

“A Armadilha do Auto- Engano” (Tinta-da-China), de Carlos Lopes e “As Mortes do Meu Pai” (Quetzal), de Joaquim Arenas, livros passado em revista nestes dias, são os que recomendo para leitura.

A UNESCO consagrou a Ilha de São Tomé como Reserva da Biosfera. Com esta inscrição, São Tomé e Príncipe torna-se o primeiro país do mundo integralmente reconhecido como Reserva da Biosfera, considerando que a ilha do Príncipe fora inscrito em 2012. Viva a República de São Tomé e Príncipe!