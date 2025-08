Kiev revela esquema de subornos relacionado com aquisição de material de guerra

As autoridades da Ucrânia revelaram hoje um esquema de subornos relacionado com a aquisição de material de guerra, que envolve um deputado ucraniano, membros da Guarda Nacional e responsáveis de administrações locais.

Segundo informou nas redes sociais o Presidente da Ucrânia, "um deputado, assim como chefes de administrações distritais e municipais, e membros da Guarda Nacional da Ucrânia foram denunciados por aceitarem subornos".

A informação foi revelada depois de Volodymyr Zelensky se ter reunido com o diretor do Gabinete Nacional de Combate à Corrupção (NABU), Semen Kryvonos, e com Oleksandr Klimenko, responsável pela Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAPO).

"Agradeço às entidades anticorrupção pelo seu trabalho. Só pode haver tolerância zero para a corrupção, um trabalho de equipa claro para a expor e, em última instância, uma sentença justa", afirmou o presidente ucraniano.

De acordo com o jornal ucraniano Ukrainska Pravda, entre os alegados implicados encontra-se Oleksi Kuznetsov, deputado do partido de Zelensky, Servo do Povo.

Estariam também envolvidos Serguí Haidai, chefe da Administração Estatal Regional de Mukáchevo, no oeste da Ucrânia, e antigo chefe da Administração Regional de Lugansk, no leste, e Andrí Yurchenko, chefe da Administração Regional de Rubizhne, em Lugansk.

Face ao alegado esquema, o ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, anunciou uma investigação interna na Guarda Nacional, cujo comandante afastou de funções aqueles que receberam subornos.

"O Ministério do Interior combate de forma constante e firme a corrupção em todos os níveis", afirmou Klymenko, segundo a agência ucraniana Ukrinform.

"A denúncia recente contra os membros da Guarda Nacional é resultado do trabalho dos colegas das autoridades responsáveis pela aplicação da lei e prova de que não pode haver intocáveis entre os infratores", acrescentou o ministro do Interior.

Segundo explicou a NABU no Telegram, "o plano consistia em fechar contratos estatais com empresas fornecedoras a preços deliberadamente inflacionados".

"Até 30% do valor do contrato era devolvido aos envolvidos no crime sob a forma de lucros ilícitos", detalhou o gabinete.

As agências anticorrupção foram alvo de uma polémica reforma do Governo que levou à realização de manifestações em Kiev e noutras cidades ucranianas, por se considerar que essas entidades perdiam independência.

O parlamento ucraniano aprovou, na quinta-feira, com uma maioria absoluta de 331 votos a favor, um novo projeto de lei proposto por Zelensky que restabelece a independência da NABU e da SAP.