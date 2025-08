Cerca de 30 supostos membros do Estado Islâmico detidos na Turquia

As forças de segurança turcas informaram hoje terem detido cerca de 30 suspeitos de pertencerem ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI) em operações lançadas em várias partes do país.

O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, revelou que as operações militares ocorreram em 14 províncias do país e confirmou a detenção de 26 suspeitos de terrorismo.

"Durante as operações organizadas pelas nossas forças de segurança contra a organização terrorista em 14 províncias, 26 suspeitos foram detidos", escreveu numa mensagem publicada na sua conta da rede social X.

Na publicação, Ali Yerlikaya explicou estarem todos envolvidos em atividades que "promoviam as ações do EI" e proporcionavam "financiamento" ao grupo e a outras organizações associadas ao Estado Islâmico.