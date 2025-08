Miguel Nunes mais rápido no Rosário

Miguel Nunes foi o primeiro a terminar a PEC 10/13 do Rosário do Rali da Madeira, que cruza a ilha na linha imaginária entre São Vicente e a Ribeira Brava desde o Rosário à Serra d’Água, passando pela Encumeada. O piloto cumpriu a prova com o tempo de 6:52.2.

Este troço da prova, um dos que junta mais espectadores no Rali, veio tornar ainda mais renhida a disputa entre João Silva e Diego Ruiloba. O espanhol ainda lidera a geral, mas por uma diferença de apenas 1.9.

O madeirense completou a especial do Rosário com um tempo de 6:53.3. O tempo de Ruiloba foi de 6:55.0.

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

Refira-se que o despiste do Skoda Fabia Rally2 Evo de Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro, na zona da Maloeira, na etapa anterior, obrigou a que a restante caravana seguisse por percurso alternativo para a prova especial que encerra a 4ª Secção. Não obstante, a PEC do Rosário cumpriu-se dentro do tempo previsto.

Despiste na especial da Calheta faz parar Rali O Rali da Madeira encontra-se, neste momento, parado, devido a um despiste no decorrer do percurso da especial da Calheta. O piloto acidentado foi Paulo Neto, cujo Škoda Fabia Rally2 Evo saiu da estrada, na zona da Maloeira.

As 'máquinas' regressam, agora, ao parque de assistências no Funchal, seguindo, pelas 16 horas, para a derradeira prova, a 12.ª PEC, na Calheta.

A 66.ª edição Rali da Madeira, que integra ainda o FIA European Rally Trophy, o Peugeot Rally Cup Portugal/Ibérica e o Campeonato de Ralis da Madeira, conta com 13 provas especiais de classificação, ao longo de três dias, num total de 177,56 quilómetros cronometrados.

