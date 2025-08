Possibilidade de piso molhado leva a (re)pensar estratégias

Ricardo Teodósio admite que o troço do campo de golfe do Rali da Madeira é complicado, pois pode estar tempo húmido. As declarações foram prestadas, esta manhã, na transmissão conjunta de sete rádios: Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente e TSF, à entrada do parque de assistências.

As indicações, neste momento, dão conta de alguma humidade no Santo da Serra, mas sem que tal ‘molhe’ a estrada.

Miguel Nunes admite estar calmo e “com alguma expectativa”. “Santana parece que começou a chover agora e pode condicionar algumas escolhas”, disse o piloto.

Por seu lado, José Pedro Fontes assume que esta é uma prova de que gosta muito.

Já João Silva assume que o tempo está “incerto”, pelo que é preciso pensar nas escolhas para as classificativas no Campo de Golfe e Santana.

Alexandre Camacho disse que “é sempre bom estar presente nesta prova mítica da Madeira”. Quanto ao estado do tempo, diz não ter informação sobre o estado do tempo.

Miguel Caires recorda que, historicamente, a primeira classificativa e Santana podem dar problemas devido ao tempo. O piloto está a tentar resolver um problema no carro, nomeadamente no acelerador, algo que tinha sido reportado ontem, aquando da Super Especial.

Diego Ruiloba fala na possibilidade de alguma humidade, mas admite que o objectivo é dar o máximo.

Simone Campedelli assume que estas são classificativas exigentes e que também levam a pensar na escolha de pneus.

Pedro Meireles fala em boas expectativas e confiança no carro, tendo indicação de que o tempo está seco.

Rui Jorge Fernandes admite que “há sempre um nervoso miudinho” antes de arrancar.

Diogo Marujo diz ter noção de que o piso pode estar húmido, pelo que requer alguma cautela, “para não estragar o dia”.

Paulo Neto assume já estar a contar com tempo húmido, “e depois nunca sabemos bem onde travar”.

José Camacho aponta que este é um rali longo e que o objectivo é dar o seu melhor. O seu primeiro rali foi em 1985.

Paulo Carvalheiro fala em escolha “relativamente simples” em relação aos pneus, tendo em conta que há indicação de peso seco, excepto em algumas curvas.

Adruzilo Lopes fala em condições mais difíceis no Santo da Serra e no Palheiro Ferreiro é possível estar algo húmido. No entanto mostra-se confiante.

Ricardo Sousa assume que já definiu a escolha de pneus, uma vez que a estrada não deverá estar muito molhada.

O jornalista Ruben Santos, que já se encontra junto ao Enotel do Santo, dando conta de tempo encoberto, vento e ameaças de chuva. Um ouvinte dá conta de piso seco na Ilha, mas de piso molhado em Santana. A classificativa é às 12h20, pelo que, até lá, tudo pode mudar.