Organização de venezuelanos pede a Trump para deter Maduro por alegada ligação a cartel

Uma organização não-governamental (ONG) de venezuelanos pediu hoje ao Presidente dos Estados Unidos para deter o homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, depois de Washington ter declarado o Cartel de los Soles uma organização terrorista.

A ONG Venezuelanos Perseguidos Políticos no Exílio (VEPPEX) apelou a Donald Trump para que prenda Maduro e 400 funcionários venezuelanos numa carta enviada ao chefe de Estado norte-americano.

O Departamento de Justiça dos EUA deve ir "atrás dos mais de 400 funcionários venezuelanos envolvidos no cartel, a começar por Maduro e [o ministro do Interior venezuelano] Diosdado Cabello, acusados de terrorismo e tráfico de droga", de acordo com o documento.

A carta assinada pelo presidente da VEPPEX, José Antonio Colina, pede que sejam oferecidas recompensas e que sejam lançadas operações secretas para capturar os líderes do cartel, "como Maduro e Cabelo", incentivando o trabalho de agências como a unidade antidroga da polícia norte-americana (DEA), bem como outros aliados internacionais.

Com sede na Florida, onde se encontra a maior diáspora venezuelana nos EUA, a VEPPEX apoiou o anúncio do Departamento de Estado norte-americano que, na sexta-feira, classificou o Cartel de los Soles, um grupo que Washington afirma estar ligado ao Governo venezuelano, como uma organização terrorista.

A VEPPEX considerou que "este passo atinge duramente o narcoterrorismo do regime de Nicolás Maduro", mas pediu mais medidas, como "o congelamento de todo o dinheiro" do líder venezuelano e que "os EUA pressionem a Europa e a América Latina para que também declarem o cartel como uma organização terrorista e o isolem completamente".

Os líderes do alegado cartel "corromperam as instituições governamentais da Venezuela (...) para auxiliar os esforços (...) de tráfico de droga para os Estados Unidos", referiu o Governo norte-americano.

A decisão de classificar o cartel como uma organização terrorista vai permitir aos EUA utilizar "todos os recursos à sua disposição para impedir que Maduro continue a lucrar com a destruição de vidas americanas e a desestabilizar o hemisfério", indicou o Departamento de Estado.

Apesar de apoiar as medidas, a organização também pediu a extensão do Estatuto de Proteção Temporária (TPS) para imigrantes do país, uma vez que o Supremo Tribunal autorizou, em maio, a administração Trump a revogar este programa que protege mais de 300.000 venezuelanos nos EUA.