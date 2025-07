Parlamento unânime no pesar pela morte da piloto Teresa Cupertino de Miranda

A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar pela morte da piloto Teresa Cupertino de Miranda, a primeira mulher a competir no rali Dakar, considerando que foi "uma figura marcante".

Teresa Cupertino de Miranda morreu na segunda-feira, aos 78 anos.

"Portugal perdeu uma figura marcante do desporto motorizado nacional", lê-se no voto, que assinala que a piloto foi a primeira mulher portuguesa a competir no rali Dakar, há mais de 30 anos.

"A sua morte representa uma perda irreparável para a comunidade desportiva portuguesa", defendem os deputados.

O voto de pesar, apresentado pelo Chega, assinala também que "Teresa Cupertino de Miranda destacou-se como uma portuguesa corajosa e determinada" e participou no Paris-Dakar "com uma perseverança e coragem inabaláveis, simbolizando a ousadia em romper barreiras".

"O seu envolvimento com o desporto motorizado foi mais do que uma paixão: foi uma afirmação de independência e competência", acrescenta o texto, que destaca que o "seu legado, não só enquanto desportista, mas também enquanto promotora do desporto automóvel, deixa marcas profundas numa geração de atletas e apaixonados pelos ralis".

Através deste voto, aprovado por unanimidade, o parlamento "exprime o seu mais sentido pesar pelo falecimento de Teresa Cupertino de Miranda, figura ímpar do automobilismo nacional, e endereça sentidas condolências aos seus familiares, amigos e à comunidade do desporto motorizado português".

O Governo associou-se a este voto de pesar.