Incêndio na ilha grega de Creta obriga a retirar 5.000 pessoas

Cerca de 5.000 pessoas, principalmente turistas, foram já retiradas da região de Lasithi, na ilha grega de Creta, devido a um incêndio florestal que começou na tarde de quarta-feira e permanece fora de controlo.

Nas últimas horas, os serviços de emergência retiraram da ilha 1.500 pessoas.

De acordo com os bombeiros, o incêndio alastrou por três frentes e avança, impulsionado por rajadas de vento.

As autoridades de Proteção Civil alertaram que a situação é muito grave, como noticia hoje o jornal grego Kathimerini.

O número de pessoas que tiveram de abandonar os hotéis da região foi avançado pelo responsável da Associação de Hoteleiros de Ierapetra e do Sudeste de Creta, Giorgos Tzarakis.

Cerca de 230 bombeiros com 46 veículos, além de outros 13 equipamentos, estão a operar nesta área, localizada no leste de Creta, enquanto um total de 10 helicópteros e camiões-cisterna estão a transportar água para conter as chamas.

Várias casas espalhadas pela região foram consumidas pelas chamas, adiantou o vice-presidente da Câmara do município de Ierapetra, Nektarios Papadakis.

"Sofremos danos extensos", sublinhou Papadakis, acrescentando que o incêndio também queimou áreas florestais e olivais.

Cinco cidades costeiras tiveram de ser evacuadas até à data.

Quatro pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios e, em vários casos, as autoridades foram chamadas para resgatar pessoas presas nas suas casas.

Na cidade de Ayia Fotia, também evacuada, duas pessoas presas numa praia foram resgatadas por um barco privado com a ajuda da Guarda Costeira.

O incêndio começou na tarde de quarta-feira perto da cidade costeira de Akhlia e espalhou-se rapidamente para oeste ao longo da costa, devido sobretudo a ventos fortes.

Nos últimos dias, os bombeiros gregos têm combatido dezenas de incêndios todos os dias, alimentados por ventos fortes e uma onda de calor que varreu o país na semana passada, secando completamente a vegetação.