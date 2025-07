FC Porto bate Famalicão por 3-0 em jogo particular e Gabri Veiga cumpriu castigo

O FC Porto venceu hoje o Famalicão por 3-0, em encontro particular à porta fechada, no Estádio do Dragão, que permitiu a Gabri Veiga cumprir suspensão, com os 'dragões' a manterem-se totalmente vitoriosos na pré-época.

Samu, aos quatro minutos de jogo, Pepê, à passagem da meia hora, e o reforço Victor Froholdt, aos 48, foram os autores dos golos portistas.

A partida estava inicialmente prevista para o Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, mas foi mudada para o estádio do FC Porto, devido aos incêncios na região Norte, que afetam a qualidade do ar no Olival, explicaram os 'azuis e brancos'.

Gabri Veiga, que foi expulso no anterior desafio de pré-temporada, na receção ao neerlandês Twente (vitória portista por 2-1), cumpriu suspensão, aguardando para saber se já poderá defrontar o Atlético de Madrid, jogo de apresentação aos sócios, no próximo domingo.

Diogo Costa, Iván Jaime e os 'bês' Diogo Fernandes e André Oliveira também ficaram de fora da partida, com todos os restantes jogadores à disposição de Farioli a somarem minutos de utilização.

Antes do encontro, durante o início do dia de hoje, o plantel já tinha realizado um primeiro treino ligeiro no Olival, onde volta a trabalhar na manhã de sexta-feira.