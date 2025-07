Vulcão Klyuchevskoy entra em erupção na Rússia após sismo de magnitude 8,8

O vulcão Klyuchevskoy, na Rússia, entrou em erupção após o sismo de magnitude 8,8 perto da península russa de Kamchatka, afirmou hoje o Serviço Geofísico da Academia das Ciências da Rússia.

O vulcão Klyuchevskoy está em erupção em Kamchatka, na sequência do maior terramoto desde 1952 na região, indicou a delegação de Kamchatka do Serviço Geofísico da Academia das Ciências da Rússia no seu canal Telegram, citada pela agência TASS.

"Neste momento, o Klyuchevskoy está em erupção", lê-se na publicação que acompanha uma fotografia da erupção do vulcão de 4.750 metros de altitude que faz parte do Anel do Fogo do Pacífico.

Um novo terramoto de magnitude 6,2 foi registado na península às 21:56 (10:56 em Lisboa), com o epicentro tendo sido localizado a uma profundidade de 69 quilómetros e a quase 200 quilómetros a leste da capital de Kamchatka.

Os especialistas russos indicaram que após o primeiro tremor de terra, a uma profundidade de 20,7 quilómetros, durante uma hora ocorreram treze réplicas de magnitude 5,6 perto de Petropavlovsk-Kamchatski, capital da península.

As autoridades locais estão ainda a avaliar os danos sendo que o processo pode prolongar-se durante uma semana.

O sismo de Kamchatka foi o oitavo de maior magnitude já registado no mundo, segundo organismos científicos internacionais.