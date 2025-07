Incêndios tomam conta das primeiras páginas dos jornais nacionais

Bom dia. O Verão e o calor estão aí em força, mas também as primeiras páginas dos jornais são, por estas alturas, habituais os momentos de pânico com os fogos. Tem sido assim esta última semana e hoje, 30 de Julho de 2025, não é excepção. Há outras notícias, naturalmente, mas esta é a que está em praticamente todos os jornais.

Na revista Sábado:

- "Algarve. As praias ainda secretas"

- "Entrevista com Maria de Medeiros. 'Ninguém pode mudar uma vírgula num guião de Tarantino"

- "Guerras, intrigas e jogos de bastidores. Como Lisboa acabou com as barracas há 30 anos"

- "Direito de resposta de Francisco Pereira Araújo, assessor do Chega"

- "Veterinários. Mais de metade sofre de ansiedade, depressão e burnout"

No Público:

- "Mais de duas mil vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal"

- "Gaza. 60 mil mortos e a fome no 'pior cenário possível'"

- "'Ponto de viragem' para reconhecimento da Palestina, diz Rangel"

- "Habitação, imigração, saúde: prioridades para uma agenda mobilizadora. Opinião. Henrique Gouveia e Melo"

- "Ferrovia. Supressão de três comboios condiciona Linha do Douro"

- "Incêndios. No pior dia do ano, Governo desvaloriza falta de aeronaves"

- "Entrevista. Ministra da Cultura do Brasil faz balanço da tutela antes de concerto no Porto"

- "Ononis varelae. Uma nova espécie de planta em território português foi descoberta no Algarve"

- "Angola. O medo e as barrigas vazias no segundo dia de greve dos taxistas em Luanda"

No Jornal de Notícias:

- "Quase seis mil mulheres que abortaram receberam subsídio pago pelo Estado"

- "O pior dia do ano. Proteção Civil registou recorde de incêndios, grande parte dos quais durante a noite. Populações em sobressalto de norte a sul do país"

- "Braga. Metrobus quer tirar milhares de carros das ruas no centro da cidade"

- "Ferrovia. Governo garante que TGV irá ligar Porto e Lisboa dentro de cinco anos"

- "Trabalho. Disparam casos de lay-off e despedimentos coletivos"

- "Angola. Luanda a ferro e fogo com pilhagens violentas"

- "Justiça. Jovem denuncia em reunião de jeovás que foi violada pelo pai"

- "Cultura. Ministra brasileira atua hoje na Casa da Música"

- "Futebol. Nunca se gastou tanto em reforços"

No Diário de Notícias:

- "Portugal precisa rever legislação para proteção de trabalhadores do calor, defendem especialistas"

- "Ferrovia. Governo lança segunda PPP da Alta Velocidade nas próximas semanas"

- "Decisão. PCP repete estratégia de 2021 e rejeita aproximações da esquerda"

- "Médio Oriente. O caminho para os 60 mil mortos em 662 dias de guerra na Faixa de Gaza"

- "Diplomacia. Estados Unidos e China acordam extensão da trégua de 90 dias na guerra comercial"

- "Projeto. Do CEO ao diretor, do treinador ao capital. Al Nassr é 'made in Portugal'"

- "Ciclo. Para redescobrir o grande cinema italiano"

- "John Alexander e JC Guest. 'Sharon afirma no filme que Louis Armstrong é o seu pai, mas ele também claramente disse que ela era sua filha'"

No Correio da Manhã:

- "Juros dos aforro abaixo de 2%. Valor mais baixo da série F. Queda da Euribor provoca diminuição do rendimento da aplicação popular e poupança"

- "Inferno das chamas alastra com calor e vento. Populações desesperadas com incêndios"

- "Crime em Alverca: Mulher e amante julgados por homicídio de marido"

- "Algarve: Inspeções em praias para garantir acesso público"

- "Protestos: Onda de tumultos e pilhagens agita ruas de Angola"

- "Corpo de mulher encontrado em carro na Caparica"

- "Suárez é arma secreta do leão. Benfica ataca arbitragem da Supertaça. Dragão procura mais um avançado"

No Negócios:

- "Governo quer travar recusa de pais ao trabalho nos fins de semana"

- "Avelino Oliveira, presidente da Ordem dos Arquitetos. 'O controlo das rendas é absolutamente necessário'"

- "Como Trump está a mudar a Fed sem despedir Powell"

- "CTT de novo às compras com aposta na logística ligada aos medicamentos"

- "Mota-Engil assegura 800 milhões de obra na PPP da alta velocidade"

- "Financiamento. Banco Primus quer aumentar a carteira de crédito"

- "Sustentabilidade 2030. Portugal sem planos para transpor novas regras de reporte"

No Jornal Económico:

- "Staff do BCE acusa Lagarde de práticas antidemocráticas e de agir como um 'miniestado'"

- "Procura de casas de luxo na Comporta dispara preços"

- "Exportações caem 1,3%, recua pela primeira vez num ano"

- "Lucros da Endesa aumentam 30% para mil milhões"

- "Fed deve manter as taxas de juro apesar de pressão de Trump"

- "Lula pede exclusão de alimentos nas tarifas dos EUA"

- "FMI vê PIB a crescer 1% na zona euro à boleia da Irlanda"

- "Assinada concessão do troço Porto-Oiã em Alta Velocidade"

- "'Empresas que não sigam bons princípios vão perder competitividade'. Podcast. Empresas enfrentam desafios com diretivas europeias sobre direitos humanos, alerta Isabel Gião de Andrade, sócia da VdA com a área de Economia Social & Direitos Humanos"

- "'Licenciar e lidar com qualquer entidade pública é um martírio'. António Ribeiro da Cunha, CEO da Mello RDC"

No A Bola:

- "Benfica. Ivanovic é reforço: 'Estou muito feliz por estar aqui, é um grande momento para mim'"

- "Sporting. Sob a presidência de Frederico Varandas, leões já faturaram €710,45M. Gyokeres lidera tabela dos mais valiosos financeiramente, seguido por Bruno Fernandes e Ugarte"

- "FC Porto. Bednarek, novo central dos dragões, trabalhou com dois psicólogos para fortalecer autoestima. Polaco construiu carreira sólida, mas também teve dissabores e conviveu com ódio e desprezo"

No O Jogo:

- "FC Porto. Bednarek à lupa. Ralph Hasenuhtti orientou-o em Inglaterra e traça o perfil do novo patrão da defesa portista"

- "Luiz Díaz e João Félix rendem 675 mil euros"

- "Gabri Veiga disponível para a primeira jornada"

- "Benfica. Ivanovic pode custar 28M€"

- "Duras críticas à nomeação de Fábio Veríssimo para a Supertaça"

- "Guerra abertas entre candidatos devido ao voto eletrónico"

- "Sporting. Luis Suárez como Gyokeres. Rui Borges diz que colombiano também vai marcar uma era. Pedro Gonçalves e a saída do sueco: 'Não era preciso toda esta história'"

- "Reportagem. Viagem de comboio carregada de alma. O Jogo acompanhou Diogo Valente num dia de treino no Salgueiros"

E no Record:

- "Aí está Ivanovic. Avançado chegou ontem e assina por cinco épocas. Reforço cheio de confiança. 'É um grande momento para mim'. Benfica paga já 23ME e pode gastar mais 5ME em objetivos"

- "João Félix oficial no Al Nassr. 'Estou aqui para espalhar alegria'"

- "O plano do leão para acelerar a adaptação. Vagiannidis nas palminhas. Grego vai ter motorista, cozinheiro e professor de português"

- "Rui Borges e a sucessão: 'Suárez vai marcar o Sporting'. 'Não fiquei magoado com o Gyokeres'"

- "FCPorto: Midtjylland quer Fábio Cardoso. Gabri Veiga cumpre hoje suspensão. Bednarek já mexe"