Três mortos e vários feridos graves em acidente ferroviário na Alemanha

Um novo balanço do acidente ferroviário ocorrido hoje no sul da Alemanha dá conta de três mortos e vários feridos graves, segundo as autoridades.

De acordo com as polícias federal e local, a causa do acidente perto de Riedlingen, a cerca de 158 quilómetros a oeste de Munique, continua sob investigação.

Cerca de 100 pessoas viajavam no comboio, quando pelo menos dois vagões descarrilaram numa zona florestal por volta das 18:10 (17:10 em Lisboa).