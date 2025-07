Acidente de viação faz 15 mortos e 21 feridos na província angolana do Namibe

Um acidente rodoviário provocou hoje 15 mortos e 21 feridos, quando um autocarro, que fazia o trajeto Lubango-Moçâmedes, colidiu com um camião, na Serra da Leba, município de Bibala, província angolana do Namibe, noticiou a imprensa local.

O autocarro, com mais de 50 passageiros, despistou-se e caiu num precipício.

Segundo a agência noticiosa angolana, Angop, as equipas de resgate das províncias da Huíla e Namibe já resgataram 15 corpos e 21 feridos, a maioria em estado crítico, tendo sido transportados para o Hospital Central do Lubango, a 35 quilómetros do local do acidente.

Uma nota do governo provincial do Namibe sublinha que as autoridades competentes estão a trabalhar "incansavelmente neste momento para prestar assistência médica imediata aos feridos, identificar todas as vítimas e contactar as famílias afetadas".