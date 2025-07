Israel retoma lançamento de ajuda alimentar na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) retomaram hoje os lançamentos aéreos de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, no meio da crescente crise humanitária causada pela escassez de alimentos.

"Em conformidade com as orientações da liderança política, as IDF realizaram recentemente um lançamento aéreo de ajuda humanitária como parte dos esforços para permitir e facilitar a entrada de ajuda na Faixa de Gaza", afirmou o exército.

De acordo com o comunicado, publicado na plataforma de mensagens Telegram, o lançamento aéreo, realizado em coordenação com organismos internacionais e o COGAT (organismo israelita que gere os assuntos civis), incluiu sete paletes com farinha, açúcar e alimentos enlatados.

Num comunicado anterior, as IDF indicaram que vão estabelecer corredores humanitários designados para "facilitar a movimentação segura das caravanas da ONU que entregam alimentos e medicamentos à população" e até mesmo "pausas humanitárias" nas zonas de entrega.

Horas antes, o exército israelita e os Emirados Árabes Unidos tinham anunciado a retoma do lançamento aéreo de ajuda na Faixa de Gaza.

O objetivo é "refutar a falsa alegação de fome deliberada na Faixa", afirmaram as IDF, em comunicado.

Os Emirados Árabes Unidos prometeram retomar "de foram imediata" os lançamentos de ajuda humanitária sobre Gaza, invocando a situação humanitária que descreveram como crítica no território palestiniano sitiado onde Israel combate desde outubro de 2023 o movimento islamita Hamas, numa altura em que organizações não governamentais (ONG) alertam para um risco iminente de fome.

"A situação humanitária em Gaza atingiu um nível crítico e sem precedentes. Os Emirados Árabes Unidos continuam na vanguarda dos esforços para fornecer ajuda vital ao povo palestino. Vamos garantir que a ajuda essencial chegue àqueles que mais precisam, seja por via terrestre, aérea ou marítima. Os lançamentos aéreos serão retomados imediatamente", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, na rede social X.

A retoma do lançamento aéreo de ajuda humanitária surge horas depois de um comando naval de Israel intercetado o navio Handala, da Flotilha da Liberdade, com 21 tripulantes a bordo, incluindo dois espanhóis, e garantiu que todos estão seguros e a caminho da costa israelita.

A Coligação da Flotilha da Liberdade denunciou a interceção, ocorrida a menos de 100 quilómetros da costa de Gaza, como ilegal, uma vez que o navio se encontrava em águas internacionais a caminho de romper o bloqueio israelita ao enclave com um carregamento de ajuda humanitária. Concluiu, por isso, que os seus passageiros foram sequestrados.

O navio "transportava um carregamento de ajuda humanitária crucial para os palestinianos em Gaza, incluindo leite infantil, fraldas, alimentos e medicamentos", acrescentou a ONG.