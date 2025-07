Cotrim diz-se disponível para batalhas e ouve apelos para avançar nas presidenciais

O ex-líder e atual eurodeputado da IL João Cotrim de Figueiredo manifestou-se hoje disponível para todas as batalhas que possam tornar o partido mais forte e ouviu apelos a uma candidatura presidencial.

"Mariana, sabes o quanto aprecio as tuas qualidades políticas e pessoais e que acredito que irás desempenhar um excelente mandato. Agora, tu também sabes que podes contar comigo para todas as batalhas, para todas as batalhas que possam tornar a IL mais forte", afirmou Cotrim de Figueiredo.

Perante a X convenção da IL, que hoje decorre em Alcobaça, Leiria, o ex-líder abordou essas batalhas mais próximas -- as eleições autárquicas e presidenciais -- e, quando descrevia a falta de entusiasmo que, considera, gera o atual naipe de candidatos à Presidência da República começaram a ouvir-se na sala apelos a que a avance.

"Vai, João. Vai, João", foi o apelo que se tornou cada mais audível entre os congressistas.

A IL tinha anunciado a candidatura de Mariana Leitão às eleições presidências, mas a deputada desistiu quando assumiu que se iria concentrar na corrida à liderança do partido, após a saída de Rui Rocha, que se demitiu na sequência das eleições legislativas de 18 de Maio.