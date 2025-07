Incêndio descontrolado lança nuvem de fumo sobre Madrid

Um incêndio descontrolado deflagrou hoje nos arredores de Madrid, lançando uma gigantesca nuvem de fumo sobre a capital espanhola.

O fogo deflagrou na cidade de Mentrida, na região de Castilla-La Mancha, no centro de Espanha, a cerca de 50 quilómetros (30 milhas) a sudoeste da capital.

As autoridades locais pediram aos residentes que ficassem em casa e fechassem as janelas, depois de explicarem que com o fogo já tinham ardido cerca de 3.000 hectares até o final da noite.

Os bombeiros, em terra e no ar, estavam a trabalhar para extinguir o incêndio, que começou por volta das 15 horas.

O vento levou o fumo para Madrid, onde durante a tarde o céu tornou-se laranja e denso.

Grande parte do território espanhol está sob aviso de calor e alerta de possíveis incêndios, com temperaturas que hoje atingiram 37 graus Celsius (100 graus Fahrenheit) em Madrid.

A Europa é o continente que regista o aquecimento mais rápido do mundo, com as temperaturas a aumentarem com o dobro da velocidade da média global desde a década de 1980, de acordo com o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia.

Os cientistas alertam para o facto de as alterações climáticas estarem a exacerbar a frequência e a intensidade do calor e das secas, o que torna os locais mais vulneráveis aos incêndios florestais.