Costa "muito preocupado" com bombardeamentos israelitas à Síria

O presidente do Conselho Europeu disse hoje estar "muito preocupado" com os bombardeamentos israelitas em Damasco, defendendo que a integridade territorial e a soberania síria têm de ser respeitadas.

"Estou muito preocupado com os bombardeamentos militares israelitas em Damasco. A soberania e a integridade territorial da Síria têm de ser respeitadas", escreveu António Costa nas redes sociais, pedindo que todos os intervenientes se "abstenham da violência".

Três testemunhas relataram ter ouvido uma explosão na zona do palácio presidencial, em Damasco, e terem visto fumo a sair do local, pouco depois dos ataques israelitas ao quartel-general do exército sírio no centro da capital.

A televisão oficial síria havia noticiado anteriormente ataques israelitas esta tarde na área do quartel-general do exército, no centro da capital, que foi destruído, de acordo com imagens transmitidas.

O Ministério da Saúde sírio indicou que os ataques israelitas causaram, até agora, um morto e 18 feridos, sobretudo os que visaram o quartel-general do exército sírio.

As violentas explosões destruíram uma ala do edifício de quatro andares, contíguo ao Ministério da Defesa, constataram jornalistas da agência de notícias France-Presse.

O exército israelita confirmou, em comunicado, o bombardeamento de "um alvo militar" perto do palácio presidencial sírio, em Damasco, numa onda de ataques "que pode durar dias".

O mesmo incidente foi relatado pela organização não-governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede em Londres, mas com uma vasta rede de informadores na Síria.