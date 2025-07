4 em cada 10 alunos com negativa no exame de Matemática

Bom dia. Entre as muitas notícias nas primeiras páginas dos jornais nacionais, destaque hoje para aquela que dá conta que as notas dos exames de Matemática no Secundário foram péssimas, ao contrário do Português...

Na revista Sábado:

- "Paula Amorim. A vida da herdeira mais rica de Portugal"

- "Eleições explosivas no Benfica. Vieira avança e tem acordo com Conceição"

- "Esteve em Lisboa a fazer contactos. A misteriosa visita de Bin Laden a Portugal"

- "Praga de javalis. Só na serra da Arrábida são abatidos entre 400 e 600 por ano"

- "Violações. Aumentam casos devido a drogas colocadas nas bebidas"

No Correio da Manhã:

- "Pensionistas revoltados com erro nas reformas. Cálculos não contabilizam todos os descontos"

- "Leão em alerta. Segredos do Sporting nas mãos do Benfica"

- "FC Porto. 'Espalha brasas' na Juventus por 32 milhões"

- "Benfica. Barrenechea vem por empréstimo"

- "Dois turistas ingleses morrem afogados em piscina no Algarve"

- "Antigo governante domina julgamento. Agente da PSP ignora cumprimento de Sócrates"

- "Exames. Notas do ensino secundário caem a 15 disciplinas"

- "Violência. Terror em Espanha com 'caça ao imigrante'"

- "Máximo de 20 anos. Água do mar em Faro chega aos 26 graus"

- "'Héli' salva bombeiros cercados por chamas"

No Diário de Notícias:

- "Governo do PS prometeu à Azul que dívida de 178 milhões seria paga pela TAP"

- "A nova vida de Patrícia Mamona, a atleta estudante que é chefe de missão de Portugal nos jogos mundiais universitários"

- "Tribunais. Todos se queixam da falta de meios. Ministra diz ao DN que Governo atua em 'várias frentes'"

- "Imobiliário. Concelho da Moita regista a maior procura para comprar casa, a nível nacional"

- "Torre Pacheco. Extrema-direita aproveita agressão a idoso para lançar 'caça aos imigrantes' em Espanha"

- "Guerra. Moscovo reage a Trump sem dar sinais de mudança de rumo"

- "Autárquicas. Moedas avança para recandidatura com CDS e IL"

- "Música. Kátia Guerreiro celebra 25 anos de carreira com celebração 'das pessoas que são inspiração'"

- "Espetáculos. Histórias de vento, mar e dos que neles viajam"

No Público:

- "42% dos alunos não conseguiram ter positiva no exame de Matemática"

- "Ajuste directo. INEM deu quatro dias úteis para empresas garantirem helicópteros"

- "Guerra na Ucrânia. Russos pouco impressionados com ultimato de Trump"

- "'Operação Marquês'. Supremo descarta queixa contra PGR e multa Sócrates"

- "Astronomia alguns dias deste Verão serão um pouco mais curtos"

- "Loures. Ex-governantes e deputados do PS contra demolições"

- "Katia Guerreiro. 'Com 25 anos de carreira, posso dar-me ao luxo de me divertir'"

- "Anneli Tuominen, do BCE. 'A utilização criminosa de criptoactivos é efectivamente um problema'"

- "Direito de resposta. 'Grupos extremistas doam 3,3 milhões de euros a associações portuguesas antiaborto"

No Jornal de Notícias:

- "Ex-líder do Boavista suspeito de desviar meio milhão de euros"

- "Mais de 90 mil exames do secundário com nota inferior a dez"

- "Região Norte regista a maior taxa de pobreza do país entre os trabalhadores"

- "Pena de 19 anos por matar mulher com ácido sulfúrico misturado no vinho"

- "Porto. Jardins, praças, ciclovias e habitação numa VCI do futuro"

- "Santo Tirso. Camiões batem nas casas ao passar na estrada"

- "Loures. Tribunal trava demolições mas já há 51 barracas derrubadas"

- "FC Porto. Conceição em definitivo na Juventus por 32 milhões"

- "Aveiro. Uma história de superação no Festival dos Canais"

No Negócios:

- "Criptoativos saem do faroeste digital e entram na Sala Oval"

- "Constitucional mantém restrição a 'outsourcing' após despedimento"

- "Tarifas abalam preços nos EUA e adiam corte de juros da Fed"

- "Associação de contribuintes não quer mais dinheiro na TAP"

- "Siemens com 'software' para evitar novos apagões"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Gouveia, cirurgião, Fundação Champalimaud. Na medicina do futuro 'os doentes vão chegar ao consultório já com um rastreio feito'"

No Jornal Económico:

- "Setor do vinho prevê vendas para os EUA abaixo dos 100 milhões"

- "Bruxelas apresenta orçamento da UE com cortes na coesão e PAC"

- "Bruxelas quer taxar empresas com vendas acima de 50 milhões"

- "Parlamento dá luz verde a alívio do IRS que vai chegar a três milhões de famílias"

- "'A intermediação é absolutamente central no acesso ao crédito em Portugal'. Os intermediários são o canal por onde passam 70% dos créditos à habitação em Portugal, diz Marta Almeida, coordenadora da DS Intermediários de Crédito"

- "Moedas fecha acordo com IL e CDS para reconquistar Lisboa"

- "Inflação dos EUA acelera com tarifas e sobe para 2,7%"

- "Incerteza, demografia e tecnologia em debate nos seguros"

- "UE faz mira a aviões da Boeing, carros e bourbon americanos"

No O Jogo:

- "FC Porto. Euromilhões com Francisco. Negócio fechado com a Juventus por 32 MEuro, a que se juntam mais 10 do empréstimo da época passada"

- "Ajax não respondeu à proposta pelo médio Kenneth Taylor"

- "Os três pilares de Farioli: físico, mental e estratégico"

- "Benfica. Ataque no Brasil a Richard Ríos. Oferta de 25 MEuro pelo jogador do Palmeiras, mas há concorrência de Inter e Zenit"

- "Barrenechea chega por cedência com opção de compra obrigatória de 15 MEuro"

- "Sporting. Leão dá passos firmes para fechar Alberto Costa"

- "Processo de venda de Gyokeres continua a depender dos bónus"

- "Braga. André Horta cobiçado na Grécia e Turquia"

- "Boavista. PJ faz buscas no Bessa. Investigação a alegados lucros ilícitos de 10 MEuro"

No A Bola:

- "[Benfica] Aí está mais um. Enzo Barrenechea é reforço garantido. Médio argentino vem por empréstimo com contrato definitivo pronto a assinar"

- "Carreras emocionado na apresentação pelo Real Madrid. 'Eternamente agradecido ao Benfica'"

- "Sporting. Primeiro teste público do campeão. Sporting x Celtic"

- "FC Porto. Conceição na Juve... mas falta assinar um papel. Italianos oferecem 32 milhões"

- "Boavista. Buscas no estádio do Bessa com arrombamento de porta. Clube, SAD e ex-presidente arguidos"

E no Record:

- "Médio é caro. Benfica sonha com Rios. Palmeiras pede 30 MEuro, águias não querem passar dos 25 MEuro"

- "Candidato escolhe treinador. Vieira vai a eleições com Sérgio Conceição"

- "Sporting. Gyokeres na linha da meta. Arsenal e Varandas separados por 2,5 MEuro"

- "Primeiro teste aberto. Sporting-Celtic. Leão mostra as garras"

- "FC Porto. Acordo com Juve por 32 MEuro. Francisco Conceição tem 24 horas para abdicar de 20% do passe"

- "Policia Judiciária faz buscas no Bessa e denuncia. 'Lucros ilícitos de 10 milhões' [Boavista]"

- "Suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e frustração de créditos"

- "Ex-presidente Vítor Murta é arguido. Inspetores arrombaram porta do estádio"