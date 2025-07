Média negativa nos exames de Matemática das Ciências Sociais e Geometria Descritiva

As médias das classificações dos exames nacionais do ensino secundário foram quase todas positivas, com exceção de Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Geometria Descritiva A, segundo dados divulgados hoje pelo Júri Nacional de Exames (JNE).

Os resultados da 1.º fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados no mês passado em mais de 700 escolas foram hoje afixados e, segundo uma análise global do JNE, a disciplina com melhores resultados médios foi Inglês, como 14,1 valores (numa escala de zero a 20).

Por oposição, as disciplinas com médias nacionais mais baixas foram Matemática Aplicada às Ciências Sociais (9,2 valores) e Geometria Descritiva A (8,9 valores).

A maioria dos mais de oito mil alunos que realizaram a prova de Geometria teve negativa, sendo "1 valor" a nota mais atribuída, com 750 alunos a ter este resultado hoje afixado em pauta.

Por outro lado, houve 159 alunos que conseguiram ter a nota mais elevada da escala (20 valores) a Geometria, que foi também a nota menos atribuída nesta prova.

Também a Matemática Aplicada às Ciências Sociais, a maioria dos alunos (7.199) teve negativa. Este exame foi realizado por mais de 13 mil estudantes na 1.º fase, quando as notas mais vezes atribuídas foram 4, 5 e 6 valores. Apenas 44 alunos obtiveram 20 valores.

Olhando para os exames finais nacionais realizados por mais de 2.500 alunos, destacam-se pela positiva as provas de Inglês, com 14,1 valores, Desenho A, com 13,6 valores, Espanhol (13,1), Português e História da Cultura e das Artes (ambos com 12,6 pontos).

A disciplina de Português, que este ano voltou a ser obrigatório para todos os alunos, foi realizada por 76.939 estudantes, sendo as notas mais atribuída entre os 10 e os 16 valores. Apenas 93 alunos tiveram a classificação máxima.

Entre as 25 disciplinas que levaram mais alunos a exame destaca-se ainda Biologia e Geologia, com uma média de 12,4 valores nas 37.703 provas realizadas. Nesta disciplina, houve 9.291 alunos que não chegaram à positiva, sendo as notas mais atribuídas entre os 12 e os 15 valores. Apenas 47 alunos tiveram 20 valores.

Matemática A levou 35.651 alunos a exame que obtiveram uma média de 10,5 valores, uma vez que quase metade teve negativa (15.015). Apenas 78 alunos conseguiram ter 20 valores.

A Física e Química, a média das 34.589 provas foi de 11 valores. Já a média das cerca de 20 mil provas de Filosofia foi de 10,4 valores e das 14 mil provas de Economia A foi de 11,4 valores.

Na 1.º fase dos exames nacionais do secundário, foram registadas 346.541 inscrições, tendo tido realizadas 307.270 provas (88,7% das inscrições), segundo dados do JNE.

As notas da 1.º fase foram hoje afixadas e os alunos que pretendam melhorar a sua nota poderão candidatar-se à 2.º fase, que irá decorrer entre 18 e 24 de julho.

Já os alunos que considerem que a sua nota não corresponde ao trabalho realizado podem pedir para ver a correção e, caso considerarem que houve falhas, podem pedir uma reapreciação da prova. Os resultados dessa reapreciação são afixados a 8 de agosto.

Na próxima semana começam as candidaturas para os alunos que pretendam candidatar-se ao ensino superior, que decorre entre os dias 21 e 28 de julho.

No processo de classificação das provas estiveram envolvidos 11.045 docentes, dos quais 810 realizaram a classificação digital da prova de Filosofia. Neste processo, estiveram ainda envolvidos pouco mais de 10 mil docentes vigilantes e pertencentes aos secretariados de exames das escolas.

Já a avaliação da componente de produção e interação orais dos exames nacionais de línguas estrangeiras envolveu 16.871 avaliações da componente oral nos seis exames nacionais de línguas estrangeiras.