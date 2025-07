Escolas ainda à espera dos resultados dos exames do 9.º ano

As escolas ainda aguardam os resultados das provas do ensino básico de Matemática e Português para afixar as notas finais dos alunos do 9.º ano, o que tem de acontecer hoje, alerta a associação dos diretores.

Às 11:00, as escolas continuavam a aguardar a chegada dos resultados, que têm de ser afixados hoje, segundo informação avançada à Lusa pelo presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

"Ainda estamos à espera. Hoje temos de afixar as pautas definitivas dos alunos do 9.º ano, mas essas classificações finais ainda não chegaram", disse Filinto Lima, revelando que as escolas têm recebido inúmeros telefonemas de pais e alunos que "estão a ficar ansiosos".

Os resultados dos exames nacionais de Matemática e de Português deveriam ter chegado na segunda-feira, tal como aconteceu em anos anteriores, para que "hoje logo de manhã cedo as escolas pudessem ter afixado as pautas", contou.

Além da ansiedade provocada às famílias, o atraso também está a gerar alguma confusão nas escolas, que já tiveram de adiar os conselhos de turma que estavam marcados para segunda-feira.

"Algumas escolas adiaram os conselhos de turma para hoje de manhã e já voltaram a adiar para a tarde, uma vez que estas reuniões são necessárias para fazer a ponderação das notas finais dos nossos alunos", disse Filinto Lima.

As provas têm uma ponderação de 30% na classificação final e por isso, um aluno com uma nota final interna de 3 mas com um 1 na prova final chumba à disciplina, exemplificou o diretor.

O trabalho dos conselhos de turma "é burocrático, mas é fácil e rápido" e por isso, Filinto Lima garante que quando as notas chegarem às escolas "serão rapidamente afixadas".

Até ao momento, os diretores ainda não receberam qualquer justificação para o atraso, mas acreditam que durante o dia de hoje a situação estará resolvida.

Filinto Lima sublinha que a situação "não é problemática" e que se "deverá resolver muito em breve", acreditando que se for necessário adiar as datas para a inscrição na 2.ª fase das provas, que começa sexta-feira, "o prazo será certamente prolongado".

A Lusa questionou o ministério da Educação hoje de manhã sobre este atraso, mas ainda não obteve qualquer resposta.