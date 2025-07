Trump reitera apoio a Bolsonaro que diz ser vítima de uma "caça às bruxas"

O presidente norte-americano Donald Trump reiterou hoje o seu apoio a Jair Bolsonaro, a quem qualificou de "homem bom" e insistiu que o seu julgamento no Brasil é uma "caça às bruxas" com o qual "ninguém está contente".

Antes de uma viagem para o Estado da Pensilvânia, Trump disse aos jornalistas: "Bolsonaro é um homem bom. Conheci muitos primeiros-ministros, presidentes, reis e rainhas e sei que sou muito bom nisto: Bolsonaro não é um homem desonesto. Ama o povo brasileiro. Lutou com afinco pelo povo brasileiro."

Segundo a procuradoria brasileira, Bolsonaro e outros sete réus, num julgamento que transitou para o Supremo Tribunal, são acusados de "golpe de Estado", "organização criminosa armada", "tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito", "destruição qualificada por violência grave ou ameaça" e "destruição de património protegido".

"Conheço-o. Não é meu amigo. É um conhecido. Conheço-o como representante de milhões de brasileiros. São gente maravilhosa. Ele ama o seu país, lutou com afinco por essa gente e querem metê-lo na prisão. Creio que é uma caça às bruxas e que é muito lamentável. Ninguém está contente com o que o Brasil está a fazer, porque o Bolsonaro era um presidente respeitado, muito respeitado", acrescentou.

Na semana passada, Trump ameaçou aplicar taxas alfandegárias de 50% a todos as importações vindas do Brasil a partir de 01 de agosto e citou explicitamente o processo contra Bolsonaro na carta em que anunciou a sua decisão.

Na sua opinião, Bolsonaro é vítima de uma "caça às bruxas" por uma justiça que também dita "ordens secretas" e "ilegais" contra empresas da internet baseadas nos EUA, que foram punidas no Brasil por violarem as leis do país.

O procurador-geral do Brasil pediu hoje a condenação do ex-Presidente Jair Bolsonaro e de sete antigos colaboradores por tentativa de golpe de Estado contra o atual Presidente, Lula da Silva.