Notas das provas do 9.º divulgadas na quarta-feira devido a "dificuldades técnicas"

Os resultados das provas nacionais do ensino básico de Matemática e Português só serão divulgados na quarta-feira, um dia depois da data estipulada devido a "dificuldades técnicas" na correção, segundo o Ministério da Educação.

As pautas definitivas dos alunos do 9.º ano deveriam ter sido afixadas hoje, mas durante todo o dia as escolas estiveram a aguardar a chegada dos resultados das provas finais que, afinal, só serão enviados na quarta-feira.

"O atraso na afixação das pautas deve-se a dificuldades técnicas, decorrentes dos novos processos de classificação das Provas Finais do Ensino Básico. Essas dificuldades estão restringidas a um número residual de classificações de provas, que estavam ainda por concluir no momento previsto para envio dos resultados às escolas", refere o Ministério da Educação, Ciência e Inovação em resposta à Lusa.