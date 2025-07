Mais de 40 concelhos de nove distritos em perigo máximo

Mais de 40 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado quase todos os restantes concelhos dos 18 distritos.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira dias em alguns distritos.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com o 'site' do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), desde o início do ano e até hoje ocorreram 3.102 ocorrências de fogo, tendo ardido 8.328 hectares em espaços rurais.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança e Vila Real até às 21:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral e descida da temperatura máxima, exceto no nordeste transmontano e no Algarve.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 16 graus Celsius (em Leiria e Bragança) e os 21 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo) e os 36 (em Beja, Castelo Branco e Bragança).

Dominado fogo no concelho de Alandroal

O incêndio que deflagrou na terça-feira no concelho de Alandroal, no distrito de Évora, foi dado como dominado hoje, às 01:50, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral.

"O incêndio foi dominado às 01:50 e pouco depois iniciaram-se trabalhos de consolidação e rescaldo", adiantou a mesma fonte, acrescentando que a partir das 08:00 será feita nova avaliação da situação.

Às 06:20, estavam no local 404 operacionais, com o apoio de 135 meios terrestres.

Na terça-feira, a comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, Maria João Rosado, disse que este fogo, para o qual foi dado o alerta às 09:22 de terça-feira chegou a ter "uma extensão de cerca de 20 quilómetros, com cerca de 40 focos de incêndio distintos", tendo alguns atingido "dimensões bastante consideráveis".

O presidente da Câmara Municipal de Alandroal, João Grilo, disse que o fogo terá tido origem no pneu de um camião que se incendiou, lançando focos de incêndio ao longo da EN255, que liga Alandroal a Reguengos de Monsaraz.

A informação foi confirmada pela Guarda Nacional Republicana (GNR) que adiantou à Lusa que o motorista do camião suspeito de provocar o fogo foi identificado e constituído arguido pela Guarda.

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o homem, que conduzia um pesado de mercadorias que transportava madeira, foi constituído arguido pelo crime de incêndio florestal e o caso foi comunicado ao Ministério Público.

Devido ao incêndio, a circulação rodoviária foi cortada nos troços da EN255 entre Alandroal e a vila de Terena e da Estrada Nacional 373 (EN373) entre a sede de concelho e Juromenha, entre outros caminhos municipais.