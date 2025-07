Irão vai travar negociações se EUA impedirem enriquecimento de urânio

O Irão alertou hoje que as negociações sobre o programa nuclear iraniano não vão avançar se os Estados Unidos exigirem que o país abandone o enriquecimento de urânio.

"Se as negociações estiverem condicionadas à interrupção do enriquecimento, tais negociações não vão ocorrer certamente", disse Ali Akbar Velayati, conselheiro do "ayatollah" Ali Khamenei, citado pela agência de notícias estatal IRNA.

Velayati fez as declarações em Teerão, durante uma reunião com o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi.

Horas antes, Teerão confirmou que não descartava uma reunião com os Estados Unidos para negociações sobre o programa nuclear, interrompidas em junho por causa de um ataque de Israel, mas também disse que nenhuma data tinha sido definida.

Teerão reafirma não ter ambições militares com o programa nuclear, alegando que está desenhado para dar respostas a necessidades civis, particularmente energéticas.

O Irão e os Estados Unidos realizaram cinco rondas de negociações nucleares desde abril, mediadas por Omã, antes de Israel lançar um ataque ao Irão a 13 de junho, desencadeando uma guerra de 12 dias.

Teerão e Washington deviam reunir-se a 15 de junho, mas as negociações foram canceladas devido à guerra.

Hoje também, o Presidente iraniano, Massud Pezeshkian, afirmou que o país era "a favor da diplomacia e do envolvimento construtivo".

"Continuamos a acreditar que a janela para a diplomacia continua aberta e seguiremos este caminho pacífico com seriedade", acrescentou o chefe de Estado do Irão.