Pedófilo e assassino de menina enforcado esta manhã no Irão em cerimónia pública

As autoridades do Irão confirmaram hoje o enforcamento de um homem condenado pela violação e homicídio de uma menina no noroeste do Irão, acrescentando que o enforcamento público foi realizado a pedido da família.

"A execução foi realizada ao amanhecer e em público a pedido da família e dos cidadãos, devido ao impacto emocional que o caso teve na sociedade", disse o procurador da província do Azerbaijão Ocidental, Nasser Atabati, citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Não foram divulgados detalhes sobre a idade da menina, o perfil do seu agressor nem a data do crime, acrescenta ainda a AFP, lembrando que o acusado foi condenado à morte em março, depois da abertura de um processo judicial em janeiro.

Os homicídios e as violações são puníveis com a pena de morte no Irão, o segundo país do mundo que mais executa os criminosos, a seguir à China, de acordo com as organizações de defesa dos direitos humanos.

No Irão, as execuções públicas são geralmente realizadas por enforcamento, ao amanhecer.