Trump vai reunir-se com PM britânico durante visita privada à Escócia

O primeiro-ministro britânico vai reunir-se em privado com o Presidente dos Estados Unidos quando Donald Trump visitar a Escócia nas próximas semanas, alegadamente para inaugurar um novo campo de golfe, foi hoje anunciado.

O porta-voz do chefe do Governo trabalhista britânico, Keir Starmer, afirmou que "a Casa Branca confirmou que o Presidente Trump visitará a Escócia no final deste mês".

"Como a visita é privada, não haverá um encontro bilateral formal, mas o primeiro-ministro tem o prazer de aceitar o convite do Presidente para uma reunião durante a estada", acrescentou a mesma fonte.

Na semana passada, a polícia escocesa admitiu estar a preparar-se para essa possível viagem, cuja data ainda não foi especificada.

A imprensa britânica anunciou que Trump, de ascendência escocesa, planeia abrir um novo campo de golfe no complexo que possui em Menie, no condado de Aberdeenshire, no nordeste da Escócia.

Com este novo campo, o empresário terá cinco campos espalhados por dois complexos, Menie e Turnberry, na costa oeste da Escócia.

Esta será a primeira viagem de Trump ao Reino Unido desde que venceu as presidenciais norte-americanas de 2024 e a primeira visita à Escócia desde 2018, quando, como Presidente em primeiro mandato, desencadeou enormes protestos.

Entretanto, o Palácio de Buckingham anunciou, no domingo, que o Presidente norte-americana e a primeira-dama Melania Trump vão fazer uma visita de Estado ao Reino Unido, de 17 a 19 de setembro, a convite do rei Carlos III.

O rei e a rainha vão receber Trump no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, naquela que será a segunda visita de Estado do republicano, depois da que efectuou em 2019, em que foi recebido por Isabel II.

Trump é muito impopular no Reino Unido, com 16% de opiniões favoráveis e 70% desfavoráveis, de acordo com uma sondagem recente do YouGov.