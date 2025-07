Bitcoin atinge novo máximo histórico de mais de 117 mil dólares

A Bitcoin, a criptomoeda mais negociada no mercado, atingiu hoje um novo máximo histórico, mais de 117.600 dólares, com uma subida diária de mais de 3%.

Segundo dados da agência de notícias financeiras Bloomberg, às 06:30 (hora de Lisboa), a criptomoeda atingiu um máximo histórico de 117.665 dólares (100.785 euros), após subir 3,58%.

O Bitcoin tem vindo a fixar novos recordes desde quarta-feira, quando ultrapassou os 112 mil dólares (95.950 euros), numa altura em que as tensões comerciais voltaram a intensificar-se e o dólar norte-americano continua a desvalorizar.

O analista da empresa de consultoria CFA Manuel Pinto disse que a criptomoeda líder do mercado está a bater recordes graças à crescente procura, a incerteza, a maior desregulação do setor e o sucesso das empresas do setor em Wall Street.

Os especialistas da empresa intermediária Bitpanda garantem que os novos máximos são impulsionados por "uma combinação perfeita de condições macroeconómicas favoráveis e um interesse institucional crescente e constante".

Com o regresso da liquidez ao mercado e o aumento da oferta de moeda tanto na Europa como nos Estados Unidos, os investidores cada vez mais encaram o Bitcoin como um ativo com potencial.

"Estamos a observar uma crescente procura por parte do retalho, apoiada por fortes entradas em ETF [fundos de investimento] e pela contínua adoção institucional. Tudo indica que o papel do Bitcoin como um ativo 'mainstream' [convencional] está mais consolidado do que nunca", concluem.