Inundações obrigam 150 pessoas a dormir na estação ferroviária de Sants, em Barcelona

Cerca de 150 pessoas passaram a noite na estação de Sants, em Barcelona, devido à suspensão do tráfego ferroviário decretada no sábado no seguimento das fortes chuvas registadas na região espanhola da Catalunha.

De acordo com a Proteção Civil, cerca de 150 pessoas dormiram na estação, onde foram assistidas pela Cruz Vermelha local.

A Renfe, a operadora estatal de comboios espanhola, suspendeu no sábado ao início da tarde todos os serviços ferroviários na Catalunha devido ao risco de inundações causadas pelas chuvas torrenciais.

O serviço ferroviário começou a ser restabelecido gradualmente a partir das 19:00, primeiro com os comboios de alta velocidade, para depois retomar progressivamente o tráfego no resto da Catalunha, embora alguns passageiros não tenham conseguido chegar ao seu destino, noticia a agência espanhola de notícias, a Efe.