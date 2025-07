Bebé nasce em ambulância e morre após chegar ao Hospital de Leiria

Um bebé nasceu prematuro na quinta-feira numa ambulância dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, distrito de Leiria, mas acabou por morrer após a admissão na Urgência Obstétrica do Hospital de Leiria, segundo o jornal Expresso.

Os Bombeiros da Nazaré, refere o jornal, foram acionados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), transferido pelo 112, cerca das 08:30 de quinta-feira, para se deslocarem a Valado dos Frades, local do pedido de auxílio.

Foram acionados os Bombeiros da Nazaré e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Alcobaça, que já junto da grávida, com uma gestação de 26 semanas, as equipas pediram apoio ao INEM, que cerca das 08:50 aprova a ajuda extra da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Coimbra.

A VMER saiu do hospital de Coimbra às 08:56 para um ponto de encontro na Autoestrada 8 (A8), a caminho para o hospital de Leiria.

Segundo o jornal, às 09:16, o CODU foi informado que o parto tinha acontecido, às 09:10, na ambulância e com o apoio de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), quando estavam a cerca de 10 minutos do hospital de Leiria, para onde se dirigiam.

O recém-nascido morreu após a entrada no hospital de Leiria, tendo o óbito sido declarado às 09:53.

A presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) disse na quinta-feira que só em metade deste ano já nasceram 36 bebés em ambulâncias, considerando que tal "não é normal".

Na última semana, duas mulheres grávidas, da região de Setúbal, perderam os seus bebés.

Uma das grávidas foi encaminhada para o Hospital de Cascais e outra perdeu o bebé depois de ter sido assistida em cinco hospitais.