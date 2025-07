Desinformação veiculada por 'Chatbots' de IA aumenta em junho

A desinformação veiculada por ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa aumentou de 24% em maio para 40% em junho, refletindo um crescimento de notícias de última hora, segundo um relatório da organização especializada em desinformação NewsGuard.

Os 11 principais 'chatbots' de IA (assistente virtual que usa inteligência artificial e programação para comunicar por texto com utilizadores) repetiram, em junho, afirmações falsas 28,49% das vezes e ofereceram uma não-resposta 11,51% das vezes.

Em junho, verificou-se uma taxa de 40% de respostas com afirmações falsas ou uma não-resposta, um aumento em comparação com os 24% detetados em maio.

"A onda de eventos de notícias de última hora de alto perfil em junho de 2025, incluindo o surto da guerra Israel-Irão, os debates no Congresso dos EUA e a guerra na Ucrânia resultaram num alta percentagem de informações falsas repetidas pelos 'chatbots' de IA", lê-se no relatório.

Neste sentido, "os sistemas de IA podem tornar-se amplificadores não intencionais de informações falsas quando os dados fiáveis são abafados pela repetição e pela viralidade, especialmente durante eventos de grande movimento", refere.

No mês passado, "a narrativa falsa mais repetida e testada pela NewsGuard foi a alegação de que um avião de carga militar chinês voou secretamente para o Irão para apoiar o Governo de Teerão durante a guerra com Israel", o que para a organização demonstra a vulnerabilidade à informação poluída associada a acontecimentos de desenvolvimento rápido e de grande importância.

O relatório refere ainda que as contas na rede social X operadas por IA das empresas Perplexity e Grok, às quais os utilizadores recorrem frequentemente para verificar factos, também veicularam a informação como verdadeira.

"Durante os primeiros dias do conflito israelo-iraniano, o Grok expôs falhas e limitações significativas na capacidade do 'chatbot' de IA para fornecer informações precisas, fiáveis e consistentes em tempo de crise", lê-se na informação disponibilizada.

A NewsGuard é uma organização especializada na luta contra a desinformação que explora notícias e a forma como a desinformação se espalha 'online', com o objetivo de descobrir as forças que moldam as narrativas falsas disseminadas na internet.

Deste relatório fazem parte ferramentas de IA como o ChatGPT-4 (OpenAI), o Grok (xAI), o Claude (Anthropic) e o Gemini (Google).